Миклошевчанє побиднїки Спортских бавискох „Яша Баков“ у столним тенису

ШИД – Всоботу, 13. юния у Спортским центре отримани турнир у столним тенису у рамикох 29. Спортских бавискох „Яша Баков“ на хторим участвовали осем екипи.

Перше место освоєла екипа з Миклошевцох. Другопласовани були столнотенисере КПД „Драґутин Драґен Колєсар“ з Бачинцох, а трецепласовани столнотенисере зоз Петровцох. Штварте место завжали столнотенисере КПД „ Иван Котляревски“ зоз Бикичу, пияти бул РКЦ Нови Сад, шести представнїки КУД „Тарас Шевченко“ зоз Дюрдьова, седма

була екипа „Папивинґ“ д.о.о зоз Вербасу, а остатнє, осме, место завжали домашнї екипа КПД „Дюра Киш“.

Спред Спортского здруженя Спортских бавискох „Яша Баков“ Иван Папуґа виражел задовольство з одволаним числом екипох и на спортским змаганю у подзековал КПД „Дюра Киш“ же були добри домашнї турнира.

