У цеку розподзельованє пакетох поживи и гиґиєни

ШИД – Червени криж розподзелює 286 пакети поживи и гиґиєнских средствох хтори обезпечела єдна гуманитарна орґанизация з Австриї и австрийски Червени криж за социялно загрожени особи.

Тиж у цеку и розподзельованє 100 пакетох гиґиєнских средствох за особи старши од 65 роки хтори социялно загрожени, а обезпечела их медзинародна орґанизация УНФПА.

Червени криж розподзелює и гиґиєнски пакети за 27 дзеци у хранительских фамелийох хтори обезпечел УНИЦЕФ и Министерство за роботу, занятосц, борецки и социялни питаня, як и 25 пакети поживи и гиґиєни 25 особом хтори остали без роботи под час позарядового стану хтори обезпечел Червени криж Войводини.

