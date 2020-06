ЖАБЕЛЬ – Пондзелок, 15. юния, отримана 39. схадзка Скупштини општини Жабель на котрей усвоєни закончуюци рахунок општини Жабель за 2019. рок з котрим утвердзени суфицит од 75 милиони динари.

Средства буду унапрямени за ушорйованє локланей драговей мрежи, односно, за реконструкцию драгох, як и за вибудов кружних цекох у шицких штирох населєних местох општини Жабель.

