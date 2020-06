Отримани Управни одбор Матки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Управни одбор Рускей матки 12. юния у Руским Керестуре отримал свою першу схадзки после позарядового стану. Поднєшени информациї о достатих средствох на конкурсох, хтори досц скромни, и догварени дзепоєдни тогорочни активносци.

Владо Няради лауреат подобовей награди з меном Ивана Манайла „Pro Arte Ruthenorumˮ. На покраїнских конкурсох од послатих проєктох РМ потримани лєм єден проєкт, а то одход на 11. Биєнале Лемковскей/Русинскей култури до Польскей, а тиж и порядна дїялносц Матки хтору потримал и наш Национални совит.

На конкурсох Општини Кула, зоз барз скромнима средствами, потримани 5. Стретнуца поетох и 2. Подобова колония у Руским Керестуре. Прето ше и за тоти и за други нєпотримани проєкти будзе конкуровац на конкурс Заводу за културу войводянских Руснацох.

Як на УО Рускей матки догварене, того року ше нє будзе конкуровац за средства за „Русин филм-фест у Шидзе понеже ше го отрима аж шлїдуюцого року.

