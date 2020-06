Матурантом подзелєни дипломи

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмякˮ нєшка буду уручени дипломи матурантом IV-3 оддзелєня Туристични и готелиєрски технїчар, а вчера дипломи уручени ґимназиялцом на руским и сербским наставним язику зоз IV-1 и IV-2 оддзелєня.

Матурски испит од 61 плус троїх позарядових школярох у шицких трох оддзелєньох закончели 59 и двойо позарядово, а дипломи им уручели оддзелєнски старешини Люпка Малацко, Леона Сабо и Драґана Ґачеша. Пред тим у голу Школи шветочно ше од нїх одпитала директорка Хелена Пашо Павлович. Вона уручела и припознанє

Школяра ґенерациї Терези Будинсковей, а о єй успихох пригодни текст пречитала єй оддзелєнски старшина Люпка Малацко.

Як познате, того року пре ситуацию зоз епидемию ковиду 19 у Школи за матурантох нє орґанизована шветочна програма з нагоди законченя їх школованя, а вони нє отримали анї матурски вечар понеже ше у анкети так вияшнєли їх родичи.

