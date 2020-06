Мултимедиялне стретнуце зоз Звонимиром Павловичом

НОВИ САД – У Руским културним центре вчера, 15. юния, зоз початком на 20 годзин, орґанизоване мултимедиялне стретнуце, на хторим госц бул Звонимир Павлович, наш познати театрални писатель, ґлумец и режисер, а модератор вечара бул Славко Винаї.

Вечар почал зоз дзешецминутовим видео-записом у хторим приказани виривки зоз Павловичових представох, хтори порихтал и вимонтирал Ненад Илич.

Звонимир Павлович такой на початку розгварки подзековал Ненадови Иличови, тиж и Мирославови Папови, а здогаднул ше и повинчовал „Рускому слову” 75-ронїцу. Предлужел же „Руске слово”як институция вельо призначела о його дїялносци, а ище 1971. року обявена його перша статя о Колєсаровей вистави у тей новинки. Тиж поздравел и ґлумцох хтори були присутни, а ґлумели у його представох.

Павлович бешеду о свєй творчосци почал зоз здогадованьом на перформанс хтори направел инспировани зоз приповедку „Мачка” Юлияна Надя.

Було слова и о тим же кед достанє ґлумецки материял зоз хторим ше роби, вон го вельо дорабя же би ґлумци були задовольни и добре одґлумели. А швет и особи у Павловичових драмох за векшину рускей читательней публики соблазнююци, застрашуюци и нєзвичайни, бо тото цо Звоне роби то цалком други швет.

Зоз тим стретнуцом означени и Звонетов 65. родзени дзень.

