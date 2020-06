Катарина Недич школярка ґенерациї у Коцуре

КОЦУР – За школярку Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре у школским 2019/2020. року вибрана Катарина Недич, школярка руского оддзелєна VIII класи.

За тото припознанє конкуровала и школярка VIII-2 класи Теодора Йолич, алє на основи приложеней документациї о посцигнутих успихох на змаганьох з рижних предметох, потвердзене же Катарина мала вельо вецей участвованя на републичних змаганьох. Участвовала и на Петници, та по тим мала и вельо вецей боди – Катарина мала 34 боди, а Теодора 11.

Мали матуранти буду мац нагоду преславиц матурски вечар 23. юния у Пелетовей сали, як то уж и традиция. Свидоцтва и школярски кнїжочки достаню 26. юния.

