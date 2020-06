ЯКП „Комуналєц” донирал медицинску опрему вербаскому Дому здравя

ВЕРБАС – Пондзелок, 15. юния, Явне комуналне подприємство „Комуналєц” донирало Оддзелєню педиятриї Дома здравя „Велько Влахович” у Вербаше нови медицински апарат. Оддзелєнє педиятриї на розполаганю будзе мац пулсни оксиметер, апарат котри ше хаснує за нєинванзивне одредзованє засиценосци гемоґлобину з оксиґеном и меранє пулсу.

Началнїци Оддзелєня педиятриї др Юлиї Чурович Шкорич донацию уручели чолни людзе ЯКП „Комуналєц”, директор подприємства Синиша Адамович и Иґор Шкундрич.

Шлїдуюца акция вербаского Явного комуналного подприємства заказана за стреду, кед донацию достанє Общи шпиталь Вербас.

