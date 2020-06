Гражданом вербаскей општини безплатни таблети процив суньоґох

ВЕРБАС – У рамикох тогорочней акциї защити здравя гражданох општини Вербас од суньоґох, котру у сотруднїцтве зоз Општинску управу запровадзує „Циклонизация” Нови Сад, ґаздовством буду доступни БТИ таблети за знїщованє ларвох суньоґох.

Як сообщене зоз „Циклонизациї”, слово о високо селективним биоцидним продукту котри дїйствує лєм на ларви суньоґох, понеже мали поверхносци води достаточни за вельку продукцию суньоґох – з количества єдного погара води, за седем днї ше можу вилягнуц и 300 суньоґи. Таблети наменєни за хаснованє лєм у обисцох дзе єст стояцей води.

БТИ таблети доступни гражданом у месних заєднїцох шицких населєних местох вербаскей општини. На гражданох апелую зоз того подприємства най хасную таблети, прето же на тот способ помогню и себе и своїм сушедом, а и зменшаю ризик од преношеня вирусу Заходного Нилу.

Фаховци препоручую же би ше под час сезони раз тижньово подполно випражнєли кабли з воду, склонєли стари ґуми, конзерви, дунци и шицки други предмети у котрих ше затримує вода, вигодна за розвой ларви суньоґох.

Тиж, препоручене же би ше ярки и беґельчики очисцели од коровчох и одпадкох и же би у нїх вода була чиста, як и же би ше преконтроловали циви за дижджовку, чи су нє заткани зоз лїсцом лєбо даяким другим одпадним материялом.

