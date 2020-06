Средства двом вербаским стреднїм школом од Покраїнского секретарияту

ВЕРБАС – Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци принєсол одлуку о додзельованю средствох за финансованє и софинансованє набавяня опреми установом стреднього образованя и воспитаня на териториї АП Войводини.

Обезпечене будзе набавянє опреми за 63 стреднї школи, медзи хторима и два вербаски стреднї школи.

Стредня фахова школа „4. юлий” достанє 1,35 милиони динари за набавянє нового авта за практичну наставу, а Ґимназия „Жарко Зренянин” достанє 240 тисячи динари за наставни средства.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)