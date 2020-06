Нєшка за осмакох почина Закончуюци испит

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школяре осмей класи ОШ „Петро Кузмякˮ вєдно зоз шицкима малима матурантами у Сербиї нєшка починаю свой Закончуюци испит, хтори тирва од 17. по 19. юний и отримує ше у Школи.

Испит у керестурскей Школи покладаю 28 школяре зоз двох оддзелєньох, нєшка од 9 до 11 годзин буду ришовац тести з мацеринского, односно руского язика, наютре, 18. юния, у истим термину зоз математики, а 19. юния комбиновани тест зоз пейцох предметох – историї, ґеоґрафиї, хемиї, биолоґиї и физики.

По предписаньох з Министерства просвити, а пре безпечносну здравствену ситуацию школи длужни испит орґанизовац у вецей учальнох зависно од числа школярох, а у керестурскей Школи то будзе у штирох учальнох.

Виполнєти тести ше будзе одношиц до одредзеней школи у Зомборе, там буду скенирани, а препатрани першираз електронски. За керестурску Школу то будзе у ОШ „Иса Баїчˮ у Кули.

Резултати Закончуюцого испиту буду овявени уж 21. юния у Школи, а тиж и на сайту

Министерства.

