З новим надписом прикрашени центер Руского Керестура

РУСКИ КЕРЕСТУР – Явне комуналне подприємство „Руском”, нєшка у Руским Керестуре, поставело нови надпис „Руски Керестур” до центру валалу.

Надпис хтори поставени опрез фонтани белавей фарби, длугоки 12 метери, а велькосц буквох 80 центиметри, а надпис ма и лед 3Д ошвиценє.

Надпис поставени на инициятиву директора подприємства „Руском” Иґора Фейдия, хтори з тей нагоди гварел же у догварки з предсидательом општини Кула обезпечени средства за набавку словох, а инсистовал и на тим же би поставени надпис бул по руски.

Конструкцию за надпис як и инсталованє струї одробели роботнїки „Рускому”.

