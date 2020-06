Установа – то людзе

Того тижня НВУ „Руске слово” означує важни ювилей – 75-рочнїцу. Три штварцини вику нашей Установи нагода же бизме наградзели наших найвреднєйших и найлє­пших занятих и сотруднїкох. Бо, кажда установа, та и „Руске слово”, то насампредз – людзе.

Нажаль, пре епидемию одложели зме роботне и символичне означованє того ювилея (док ше нє здобуду условия), на котрим плановани два фахово сходи и пригодни вечар зоз додзельованьом наградох и ювилейних припознаньох занятим и сотру­днїком НВУ „Руске слово”.

Ювилейни припознаня – то даванє чесци шицким занятим, котри зоз свою (вецей)деценийску роботу допринєсли функционованю и унапредзеню роботи у нашей Установи. Награди – то подзекованя найвреднєйшим занятим и сотруднїком НВУ „Руске слово”, алє и порученє яки файти вредносцох наша Установа промовує.

На предкладанє директора НВУ „Руске слово”, на уровню Установи додзелєни два награди: главному и одвичательному редакторови новинох „Руске слово” Иванови Сабадошови и шефици администрациї Ясни Ковач за професийносц и квалитет у роботи, пошвеценосц Установи, професиї и етики у остатнїх пейцох рокох, як и за колеґиялносц и общи допринос колективу и дружтву. Особнє Сабадоша видзим и у будуцих мандатох як „главу новинох”, а Ковачову, або дакого з єй колеґиньох/ґох у администрациї, як будуцого директора, з оглядом же приходзи час зочованя з самоотримованьом „Руского слова”, кед за функцию директора буду потребни економски, финансийни фаховци и менаджере.

На предкладанє главного и одвичательного редактора новинох „Руске слово” Ивана Сабадоша, додзелєни два награди у редакциї новинох „Руске слово”: стаємно занятей у Установи редакторки фото рубурики Вероники Вуячич и вонкашньому сотруднїкови з Руского Керестура Любомирови Дудашови Инґейови за професийносц и квалитет у роботи у остатнїх пейцох рокох, як и за пошвеценосц Установи, професиї и етики, колеґиялносц и обще доприношенє колективу и дружтву.

На предкладанє одвичательного редактора редакциї Видавательней дїялносци Миколи Шанти награду „Гавриїл Костельник” за найлєпши кнїжки „Нєбо над Керестуром” (2012) и „Галов” (2015) додзелєна авторки Ирини Гарди Ковачевич. Гарди Ковачевичова наградзена и за активносц у редакциї Видавательней дїялносци и за окремне доприношенє литератури по руски, як и литератури вообще.

На предкладанє одвичательного редактора редакциї Часописа за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц” Миколи Цапа, награда „Микола М. Кочиш” додзелєна мср Мирославови Кевеждийови за найлєпше авторске дїло, а тиж за активносц у редакциї часописа „Шветлосц” и окремне доприношенє у науки, литератури, култури и уметносци по руски.

На предкладанє главного и одвичательного редактора новинох „Руске слово” Ивана Сабадоша награда „Литературного слова” – „Мирослав Стрибер” додзелєна Мироньови Джуньови за найлєпше авторске дїло по руски и за активносц у додатку „Литературне слово”.

Уведзене и по першираз додзелєна у нашей Установи нова награда за литературу за дзеци. На предкладанє одвичательней редакторки часописа за дзеци „Заградка” Меланиї Римар награда за литературу за дзеци „Михайло Ковач” додзелєна Юлиянови Папови за найлєпше авторске дїло по руски и активносц у часопису „Заградка”.

На предкладанє одвичательней редакторки мултимедиялного часопису за младих МАК мср Маї Зазуляк Гарди, награда додзелєна ґрафичному дизайнерови того виданя Златкови Емейдийови за визуалну креативносц и активносц у часопису МАК.

У рамикох 75-рочнїци Установи за 30 роки роботи и пошвеценосц фирми ювилейни припознаня достаню: Микола Цап, Мелания Римар, Микола Шанта, Олена Планчак Сакач, Мария Гудак, Мартица Тамаш, Мирон Горняк Кухар и Александар Паланчанин. За 20 роки роботи и пошвеценосц фирми ювилейни припознаня достаню: Блажена Хома Цветкович, Вероника Вуячич, Любка Цвеїч и Славица Фейса. И за децению роботи и пошвеценосц фирми ювилейни припознаня достаню: Ясна Ковач, Татяна Чулум, Ясмина Дюранїн, Мария Афич, Таня Салонтаї, Славко Няради, Владимир Дїтко, Олена Папуґа, Марияна Колошняї и др Борис Варґа.

Награди и ювилейни припознаня подрозумюю дипломи и пенєжни винос; ювилейни припознаня занятим у фирми уж виплацени.

