НОВИ САД‒ Нєшка руска редакция другей програми телевизиї Войводини нє будзе емитовац свою порядну емисию „Добри вечар, Войводиноˮ.

У тим термину, точнєйше од 20 годзин по 22 годзин и 15 минути годни сце патриц представянє шицких виберанкових лїстинох хтори приявени за предстояци покраїнски виберанки. Тоти виберанково лїстини у спомнутим термину буду представени по руски.

