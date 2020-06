ВИБЕРАНКИ: Будзе ше гласац на 39 виберанкових местох

ШИД – На виберанкох за Скупштину Сербиї, АП Войводини и Скупштину општини Шид на подручу општини Шид право гласа маю 29 889 гласаче хтори буду гласац на 39 гласацких местох з хторих 14 у Шидзе, а 25 на валалох.

На виберанковим лїстку за локални виберанки, односно СО Шид буду штири лїстини и то – коалиция Сербскей напредней странки и Партиї зєдинєних пензионерох Сербиї „Александар Вучич За нашо дзециˮ, потим „Сербска радикална странка др Воїслав Шешельˮ, „Социялистична партия Сербиї Ивица Дачичˮ и „Войводянски фронт – зєдинєни за демократски Шидˮ (Лиґа социялдемократох Войводини, Вєдно за Войводину и Войводянска партия).

Гласац ше будзе од 7 по 20 годзин, а виберанкови лїстки буду на сербским, руским и словацким язику, а у Батровцох, Люби и Соту и на горватским язику.

