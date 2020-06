ВИБЕРАНКИ: До Єдинственей гласацкей лїстини уписани 332 640 жителє Нового Саду

НОВИ САД – На териториї Города Нови Сад на виберанкох за посланїкох Народней скупштини и одборнїкох Скупштини Города Нови Сад, хтори розписани за 21. юний, жителє буду гласац на 197 гласацких местох – у Ветернику на 9, Буковцу 2, Старих Лединцох на 2, Сримскей Каменїци на 8, Ковилю на 4, Будисави на 2, Катю на 2, Кисачу на 4, Ченею на 2, Руменки на 3, Петроварадину на 8, Степановичеве на 1, Футоґу на 11 и у Беґечу на 2 местох, а остаток, односно 133 гласацки места ше находза на териториї Города.

До Єдинственей гласацкей лїстини уписани 332 640 жителє Нового Саду зоз правом гласаня. За гласанє на виберанкох за одборнїкох Скупштини Города Нови Сад буду видруковани 333 638 гласацки лїстки, од хторих 998 буду резервни.

На Вкупней виберанковей лїстини на предстояцих виберанкох тоти лїстини:

1. „Александар Вучич – за нашо дзеци”

2. „Ивица Дачич – Социялистична партия Сербиї (СПС)”

3. „Др Воїслав Шешель – Сербска радикална странка”

4. „Цалком друга приповедка – Новосадянє”

5. „Войводянски фронт – зєдинєни за демократски Нови Сад (Лиґа

социялдемократох Войводини, Войводянска партия, Вєдно за

Войводину)

6. „Союз войводянских Мадярох – Иштван Пастор”

7. „Правда – ADAVIERA – Иван Вуясин”

8. „Най маски спадню – Желєна странка – Нова странка ”

9. „Метла 2020”

10.„Руска странка”

11. „Воєни ветеранє за Сербию”

12. „Александар Шапич – побида за Нови Сад”

13. „Здрави бок Города”

Гласацки места отворени од 7 годзин рано до 20 годзин вечар.

