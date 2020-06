ВИБЕРАНКИ: Гражданє годни гласац на 31 виберанковим месце

ИБЖАБЕЛЬ – На локалних виберанки у општини Жабель котри буду отримани 21.юния, право гласаня маю 21 637 гласаче.

Гражданє годни гласац на 31 виберанковим месце, хтори розпоредзени по штирох местох тей општини. Од того, у Дюрдьове 4 гласацки места, у Ґосподїнцох 5, у Жаблю 11 гласацки места, а у Чуроґу тиж 11 гласацки места.

У Дюрдьове гласацки места буду у учальньох ОШ „Йован Йованович Змай“, а у Ґосподїнцох у ОШ „Жарко Зренянин“. У Жаблю годно гласац на трох местох и то у ОШ „Милош Црнянски“, у ШШ „22. октобер“, у локалу обєкту Пустаїч Стевана и у кафе-у „Брка“. У Чуроґу годно гласац у ОШ „Дюра Якшич“ у новим и старим

будинку, ФК „Хайдук“ и у кафе-у „ҐАС“.

У општини Жабель на локланих виберанкох буду участвовац шейсц виберанково лїстини.

