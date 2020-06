ВИБЕРАНКИ: Виберанки у општини Вербас

ВЕРБАС/КОЦУР – И на териториї вербаскей општини 21. юния буду отримани локални виберанки за одборнїкох Скупштини општини Вербас.

У општини Вербас гласаче на тогорочних виберанкох годни гласац на 36 виберацких местох, од котрих ше 19 находза у самим городу Вербасу, а у Коцуре на штирох виберацких местох. Виберацке место 27 у

правим голу Основней школи ,,Братство єдинство”, 28 у малей сали Месней заєднїци, виберацке место 29 у лївим голу Основней школи и 30 у велькей сали Месней заєднїци.

За локални виберанки, за 36 места општинских одборнїкох у Скупштини општини Вербас, преглашени вкупно 6 виберанково лїстини:

1. „Александар Вучич – За нашо дзеци”

2. ,,Ивица Дачич – Социялистична партия Сербиї (СПС), Єдинствена Сербия (ЄС) –

Драґан Маркович Палма”

3. „Др Воїслав Шешель – Сербска радикална странка”

4. Ґрупа гражданох „Ошлєбодзме Вербас”

5. „Войново ветеранє за Сербию – Vojnovi veterani pre Srbsko”

6. „Рух обнови Кральовини Сербиї – Ана Стокуча”.

