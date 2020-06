ВИБЕРАНКИ: У oпштини Кула гласац годни 35 194 гражданє

КУЛА/РУСКИ КЕРЕСТУР ‒ У општини Кула гражданє на нєдзелю, 21. юния, буду гласац лєм за народних посланїкох на Републичних и Покраїнских виберанкох, понеже ше у тей општини нє отримую и локални веберанки.

У цалей општини Кула право гласаня маю 35 194 гласаче уписани до виберацкого списку, хтори у седем местох општини буду гласац на 40 виберацких местох. У населєним месце Руски Керестур право гласа вкупно маю 3 874 гражданє, хтори розподзелєни на штири виберацки места.

Так на виберацким месце 34 у Ловарским доме „Яребицаˮ гласац годзен 1 021 граждан, на виберацким месце 35 у Доме борцох и пензионерох свойо гласацке право годзен вихасновац 821 граждан, потим на месце 36 у ЯКП „Рускомˮ гласац годни 1 019 особи, и на виберацким месце 37 у Школским будинку Замок свойо право гласа годни

вихасновац 1 013 Керестурци.

Виберацки места буду отворени од 7 до 20 годзин, а гражданє на гласацке место треба же би вжали поволанку за гласанє хтору достали од локалней самоуправи, як и важаци особни документ, односно особну леґитимацию лєбо пасош.

