ГЛАСА ШЕ ЗА НОВИ ЗВОЛАНЯ РЕПУБЛИЧНЕЙ, ПОКРАЇНСКЕЙ И ЛОКАЛНИХ СКУПШТИНОХ

СЕРБИЯ ‒ На нєдзелю, 21. юния, у Републики Сербиї буду отримани порядни общи виберанки на шицких трох уровньох териториялней орґанизациї и законодавней власци у держави. Гласац ше будзе за нове зволанє Народней скупштини Републики Сербиї, Скупштини Войводини и локалних општинских и городских скупштинох.

По Єдинственим виберанковим списку хтори заключени 5. юния, 6 милиони 583 тисячи 665 гражданє Републики Сербиї маю право гласац на наступних парламентарних виберанкох. За републични виберанки 21. юния буду отворени вкупно 8 253 виберанково места, од хторих у Беоґрадзе буду 1 196 места, у Войводини 1 781, а у централней Сербиї 5 247.

Гласацки места на нєдзелю буду отворени од 7 по 20 годзин вечар. Свойо гражданске право годни сполнїц шицки полнолїтни гражданє Републики Сербиї хтори уписани до Виберацкого списку. На гласанє обовязно треба вжац важаци особни документ зоз фотоґрафию – пасош лєбо особну карточку, а пре швидшу и ефикаснєйшу процедуру добре зоз собу мац и цидулку з информациями о гласацким месце хторе на адреси гражданох тих дньох дистрибуовали служби управи.

