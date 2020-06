ВИБЕРАНКИ: На републичних виберанкох 21 лїстина

СЕРБИЯ – Републична виберанкова комисия (РВК) преглашела 21 лїстину за републични парламентарни виберанки 21. юния –

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЧ – ЗА НАШО ДЗЕЦИ ИВИЦА ДАЧИЧ – „Социялистична партия Сербиї (СПС), Єдинствена Сербия (ЈС) – Драґан Маркович Палма” Др ВОЇСЛАВ ШЕШЕЛЬ – СЕРБСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Союз войводянских Мадярох – Иштван Пастор. АЛЕКСАНДАР ШАПИЧ – ПОБИДА ЗА СЕРБИЮ ЗА КРАЛЬОВИНУ СЕРБИЮ (Рух обнови Кральовини Сербиї, Монархистични фронт) – Жика Ґойкович ЗЄДИНЄНА ДЕМОКРАТСКА СЕРБИЯ (Войводянски фронт, Сербия 21, Лиґа социялдемократох Войводини, Странка модерней Сербиї, Граждански демократски форум, ДСХВ, Демократски блок, Вєдно за Войводину, Уния Румунох Сербиї, Войводянска партия, Чарногорска партия). Академик Муамер Зукорлич – Лєм просто – Странка правди и помиреня (СПП) – Демократска партия Македонцох (ДПМ) / Akademik Muamer Zukorlić – Samo pravo – Stranka pravde i pomirenja (SPP) – Демократска партија на Македонците (ДПМ). МЕТЛА 2020 Mилан Стаматович – Здраве най победзи – Драґан Йованович – Лєпша Сербия – Здрава Сербия СДА Санджаку др Сулейман Уґлянин / SDA Sandžaka – dr. Sulejman Ugljanin Милица Дюрдєвич Стаменковски – Сербска странка Заветници НАРОДНИ БЛОК – Велимир Илич – ґенерал Момир Стоянович СЕРҐЕЙ ТРИФУНОВИЧ – РУХ ШЛЄБОДНИХ ГРАЖДАНОХ СУВЕРЕНИСТИ „АЛБАНСКА ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА – УЈЕДИЊЕНА ДОЛИНА / ALTERNATIVA DEMOKRATIKE SHQIPTARE – LUGINA E BASHKUAR” Ґрупа гражданох: 1 од 5 милионох НАЙ МАСКИ СПАДНЮ – Желєна странка – Нова странка РУСИЙСКА СТРАНКА – СЛОБОДАН НИКОЛИЧ Чедомир Йованович – КОАЛИЦИЯ ЗА МИР (Либерално демократска партия, ТОЛЕРАНЦИЯ Сербиї, БОШНЯЦКА ГРАЖДАНСКА СТРАНКА/BOŠNJAČKA GRAĐANSKA STRANKA, СТРАНКА ЧАРНОГОРЦОХ, Влашка народна странка/Partia neamului rumânesc, Либерално демократски рух Войводини, ЗДРУЖЕНЄ ЮГОСЛАВЯНОХ У СЕРБИЇ, АМАРО – Акцийна мрежа асоцияцийох и ромских организацийох, Здруженє гражданох „Румунє Гомоля“, Скаска)” РУХ ЛЕВИЯТАН – ЖИЄМ ЗА СЕРБИЮ

