ВИБЕРАНКИ: Преглашени дзевец лїстини за покраїнски виберанки

НОВИ САД – Покраїнска виберанкова комисия (ПВК) преглашела дзевец лїстини за покраїнски вибранки 21. юния –

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЧ – ЗА НАШО ДЗЕЦИ ИВИЦА ДАЧИЧ – „Социялистична партия Сербиї (СПС), Єдинствена Сербия (ЈС) – Драґан Маркович Палма” Др ВОЇСЛАВ ШЕШЕЛЬ – СЕРБСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Союз войводянских Мадярох – Иштван Пастор ВОЙВОДЯНСКИ ФРОНТ – зєдинєни за демократску Сербию (Лиґа социялдемократох Войводини, Вєдно за Войводину, Войводянска партия, Демократски союз Горватох у Войводини, Чарногорска партия, Демократски блок) ЗА КРАЛЬОВИНУ СЕРБИЮ – ЗА СЕРБСКЕ ВОЙВОДСТВО (Рух обнови Кральовини Сербиї, Монархистични фронт) – Жика Ґойкович МЕТЛА 2020 Чедомир Јованович – КОАЛИЦИЯ ЗА МИР ( БОШНЯЦКА ГРАЖДАНСКА СТРАНКА/BOŠNJAČKA GRAĐANSKA STRANKA, СТРАНКА ЧАРНОГОРЦОХ) Академик Муамер Зукорлич – Лєм просто – Странка правди и помиреня (СПП) – Демократска партия Македонцох (ДПМ) / Akademik Muamer Zukorlić – Samo pravo – Stranka pravde i pomirenja (SPP) – Демократска партија на Македонците (ДПМ)

