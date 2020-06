Явна поволанка нєзанятим за конкурованє за субвенциї за самообезпечованє роботи

КУЛА – Национална служба за обезпечованє роботи и Општина Кула розписали Явну поволанку нєзанятим за додзельованє субвенцийох за самообезпечованє роботи у 2020. року у општини Кула.

Субвенциї наменєни нєзанятим котри на евиденциї Националней служби за обезпечованє роботи и маю закончену обуку за розвой поднїмательства. Явна поволанка отворена од 15. юния, та док нє буду потрошени предвидзени средства, а найпознєйше по 15. новембер 2020. року.

Як стої на сайту Општини, субвенциї хтори ше додзелюю у єднократней суми од 250 000 дин, односно 270 000 за особи зоз инвалидитетом, за отверанє роботнї, снованє задруґи лєбо привредного дружтва, а право на субвенциї нєзаняти можу витвориц и зоз здружованьом.

Подробнєйши информациї о явней поволанки мож найсц ту.

