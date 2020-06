ЖАБЕЛЬ – Предсидатель Општини Жабель Чедомор Божич, 16. юния у будинку локалней самоуправи у Жаблю, уручел контракти о финансованю и сoфинансованю дружтвом котри ше закладаю за културу.

Локална самоуправа видвоєла два милиони динари за розвой културних дружтвох у 2020. року. Средства достали и Културно-уметнїцке дружтво „Тарас Шевченко“ и хор Розанов зоз Дюрдьова.

Oпштини Жабель окремну потримовку дала младим, їх образованю и обецала же то будзе робиц и надалєй.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)