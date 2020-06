Вишло нове „Руске слово”

НОВИ САД – У двацец пиятим чишлє новинох „Руске слово” рубрика „Тижньовнїк” пише о 75-рочнїци „Руского слова”, як и о наиходзацих виберанкох.

У рубрики „Нашо места”, медзи иншим, зазначени вистки о акциї на базену у Руским Керестуре и „Юнийским фестивалу” у Вербаше.На „Економиї” мож пречитац напис о хотарох после нєвигодней хвилї, алє и о ґаздовстве

Суботиновей фамелиї зоз Коцура.

„Мозаїк” пише о врацаню на факултет после епидемиї, а „Култура и просвита” о школярох ґенерациї и мултимедиялних стретнуцох у Руским културним центре у Новим Садзе.

Рубрика „Людзе, роки, живот” представя Весну Семан Енґелс зоз Руского Керестура и Ирину Дротар зоз Дюрдьова.

„Духовни живот” пише о „Заєднїцкей молитви за жем и чловечество”.

У рубрики „Спорт”, окрем седмого предлуженя фельтону о 60 рокох роботи Рукометного клуба „Русин”, представени и Юлиян Дудаш з Руского Керестура, а ту и звит о турниру у столним тенису у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков”.

На концу новинох рубрика „Горуци тепши”.

