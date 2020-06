Гуски у молги, уцена од живота

Цинїчно ми покус, думам себе у остатнї час, буц медийни висланєц (ака „публициста”) у всеобщей компромитациї всйого и вся, цо ше инфицировало у актуалней (нє лєм политичней) клими. Червени датуми цихосци у чечуцей аґенди вочи неуралґичному викенду, дзе (ми) нє вредзи анї имунитет достати за виношенє становиска, наспрам праґматики и пракси „Хижи”.

Вшелїяк ми увагу скорей заобераю календарни „ефемерносци” намислом (?) обявених текстох; ярнї еквиноций (20. ІІІ), Дзень побиди над фашизмом (8. V), лєтнї солстиций (нєшка) – символи у динамики часу.

Но, озда пре начално културну специфику писания и специялизацию, ориєнтацию на ню у текстох, „Хижа” наручела бешеду о пролонґованю манифестацийох як цо (нє отримани) Драмски мемориял и наиходзаца „Червена ружа”, дзешка ґу концу лєта, початку єшенї. И гоч сом начално за отримованє континуитету шицкого цо нє дозрело за гашенє, чи преробок фурми, змиста – дзешка сом скептик же датумске премесцанє, нє лєм при нас, будзе удатне. Напросто, часи таки.

Чуєм же планую Еґзит (у „огранїчених рамикох”), Стерийово позорє и други даєдни (масовнєйши) манифестациї од штред лєта, а заш злогуки пригадованя грожа з нову габу пандемиї, та пошлїдково и карантинизациї, дзешка на єшень.

На розуме ми случай заганячки єдней Ружи гинто, нє паметам точно причину, напевно дацо коло средствох, орґанизациї…, лєм же тераз ситуация драматично иншака. Поправдзе, нє так же особнє дацо дзбам; нє даяки сом (концертни, стадионски…) прихильнїк чупоративних зазберованьох – театрална мала сала СНТ ми даґдзе лимит (полупразна оптимум), а цалком на мире ше дам присподобиц слуханю радио драмох напр. Мам и шорову библиотеку – дакус подценєни фурми културней розваги.

Но, вшелїяк же таки алґоритемски ребус представя озбильни гендикеп чи проблем у орґанизациї и лоґистики цо ше зоз ню маю зочиц (плацени) висланци у култури и коло нєй.

Мнє вицекол контракт у театре, гоч, опортуно роздумовано, здало би ше буц на плацовим списку у тей специфичней роботней павзи. Медзитим, понеже особнє обчекуєм комплетну деконструкцию общей нєфункционалней системи, чи досц повесц же ме ше шицко тото лєдво дотика. Култура то поняце котре вельо ширше од чечуцих манифестацийох, поготов теди кед придзе до їх (системного) зашнїцованя.

