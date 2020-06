Додзелєни контракт од 500 000 динари

ДЮРДЬОВ – Стреду, 17. юния грекокатолїцкей церкви „Рождество Пресвятей Богородици“ у Дюрдьове додзелєни контракт у вредносци од 500 000. о. Михаилови Холошняйови контракт додзелєл предсидатель општини Жабель Чедомир Божич.

Церква конкуровала за средства котри буду унапрямени за финансованє столкох и ушорйованє єй нукашньосци.

Предсидатель наглашел же локална самоуправа општини Жабель потераз потримовала роботу Рускей заєднїци, як роботу Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко“ так и роботу хора „Розанов“ и же ше буду и надалєй намагац робиц исте.

