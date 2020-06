ШИД – Од пондзелку по штварток у Лєтнєй владическей резиденциї и церкви Преображеня Господнього тирвали Духовни вежби за священїкох зоз нашого владичества.

Духовни теми викладал францискан Иван Шарчевич,професор на Теолоґийним факултету у Сараєве.

Под час Духовних вежбох служени и Служби Божо рано на 7,30 г вовторок и стреду, як и на 18 годзин на хторих присуствовали и вирнїки.

Були то дзевяти по шоре Духовни вежби,а як и каждого року домашнї бул парох о. Михайло Режак.

