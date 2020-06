Отворени нови просториї Основней музичней школи „Филип Вишнїч“

ШИД – Зоз символичним уручованьом школярских кїжочкох у присустве родичох, наставнїкох и представнїкох локалней самоуправи стреду, 17. юния, придати на хаснованє Основней музичней школи „Филип Вишнїч“ просториї у дакедишнїм будинку Дома здравя, односно старей Трумичивей хижи у Карадьрдьовей улїци, число 82.

Шветочносци присуствовал Зоран Семенович, заменїк предсидателя општини Шид, а директорка школи Невена Баїч, у хторей музичне образованє достава 216 школярох, подзековала локалней самоуправи же музична школа после вецей деценийох достала власни простор за роботу.

