Дом здравя достал средства з Покраїни

НОВИ САД/КУЛА – Дому здравя Кула у Покраїнскей влади, вчера, 18. юния, на шветочносци у Покраїнскей влади, уручене ришенє за одобрени 8 милиони динари за набавку аналоґней РТҐ системи зоз ношачом цивох у подлоги и дополнююцу опрему и ЦР системu.

Тоти средства одобрени на Явним конкурсу за финансованє, односно софинансованє вибудови, отримованя и подмирйованьом здравених установох у 2020. року Покраїнского секретарияту за здравство, а ришеня директором домох здравя уручели предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович и покраїнски секретар за здравство проф. др Зоран Ґойкович.

Нова опрема за кулски Дом здравя значи модернизованє рентґен дияґностики, як потолковал директор Дома здравя др Жарко Шевин, то значи же диґитализовани знїмок будзе послати лїкарови на екран на очитованє, а рентґен знїмки одходза до историї.

