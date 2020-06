РУСКИ КЕРЕСТУР – Духовне друженє за старших зоз шестру служебнїцу Михаилу, под меном „Позитивна минута” будзе першираз отриманe нєшка вечар на 20 годзин у просторийох парохийного Каритасу.

Друженє обдумане як духовна потримовка вирних у тих нєлєгких часох полних нєизвесносци. Поволани шицки заинтересовани, а треба вжац и нотес и пенкало за призначки.

