Закончуюци испит ше нєшка закончує

ДЮРДЬОВ – Матуранти ОШ „Йован Йованович Змай“ у Дюрдьове, позавчером и вчера вредно ришовали задатки на закончуюцим испиту. Позавчером школяре покладали испит зоз мацеринского язика, вчера, 18. юния, ришовали тест зоз математики, а нєшка пред нїма ришованє комбинованого тесту.

На закончуюци испит вишло вкупно 63 школяре. Школяре розпоредзени до осем учальньох, а у каждей учальнї ше почитую мири защити. На каждим столє ше находзи дезинфекцийне средство, а школяре и дежурни наставнїкове муша ношиц маски.

Резултати тестох буду обявени на сайту Министерства просвити, а кажди школяр зоз своїм особним кодом годзен видзиц свойо посцигнути резултати.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)