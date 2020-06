Општина Кула и компания Атис подписали Меморандум о розуменю

КУЛА – Општина Кула вчера подписала Меморандум о розуменю зоз компанию „Attis Industriesˮ зоз шедзиском у Зєдинєних Америцких Державох.

Инвеститор реномована компания хтора дїлує у обласци продукованя алтернативних горивох, а у Кули є заинтересовани за вибудов и отверанє нового продуковательного построєня. Меморандум подписали Дамян Милянич, предситадель општини Кула и Ванеса Беґето, заступнїца компаниї Атис, а подписованю присуствовали и Никола Жежель, директор Розвойней аґенциї Войводини и Єленкович Желько, Представитель компаниї Атис.

Як гварел Милянич, до цалей роботи було уключене Министерство польопривреди, локална самоуправа и Розвойна аґенция Войводини як партнерска орґанизация хтора и убудуце будзе значайна за реализацию шицких инвестицийох.

Ванеса Беґето, заступнїца компаниї Атис гварела же план же би ше запошлєло коло 160 людзох хтори буду у самим процесу и хтори буду сортирац сирови материял, а плани за початок будованя ше можу обчековац у шлїдуюцих шейсцох мешацох, после чого им будзе требац 18 мешаци же би вибудовали шицко цо потребне, гварела Беґетова.

План компаниї и же би инвестирала помедзи 60 и 80 милиони еври у периодзе од 24 мешацох од хвильки доставаня шицких нєобходних дозволох, як и же би просекови заробок у фабрики виношел коло 1 500 еври.

Тиж наглашене же технолоґия 100 одсто еколоґийно прилапююца и без неґативного вплїву на животне околїско.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)