Подписани контракт о набавки апаратох за Дом здравя

ШИД – У Покраїнскей влади АП Войводини у присустве покраїнского премиєра Иґора Мировича и покраїнского секретара за здравство др Зорана Ґойковича подписани контракти о набавки апаратох за здравствени инстутуциї у Покраџни у вредносци 420 милиони динари.

Як сообщел др Крсто Куреш, директор Дома здравя Шид тота установа достанє ултразвучни апарат з двома сондами и рентґен апарат вкупней вредносци 10 милиони динари. Потерашнї апарати уж вислужени, а тераз ушлїдзи поступок явней набавки за спомнути два нови апарати.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)