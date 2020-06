ШИД – На подручу општини Шид хвильково ше находзи 1 202 миґрантох, сообщел за „Рутенпрес“ др Крсто Куреш., главни координатор здравствених службох за миґрантох.

У прилапююцим центре у Адашевцох их єст 462, на Принциповцу 506, а у Шидзе 234, цо значне зменшанє бо нєдавно було на подручу општини вецей як 2 000 миґрантох и их здравствени стан задоволююци.

