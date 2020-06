Наютре „Телевизийни маґазинˮ

НОВИ САД ‒ У найновшим „Телевизийним маґазинуˮ увидзице яка тогорочна сезона гращку, котра почала концом мая. Дознаце и цо ше нове случує у винїци „Руски дворˮ у Шидзе.

Того тижня у Руским културним центре орґанизоване мултимедиялне стретнуце, на котрим госц бул Звонимир Павлович.

Пренєшеме вам и часточку атмосфери зоз културного лєта у Вербаше.

„Телевизийни маґазинˮ на нєдзелю на 20 годзин. У виберанковей ноци годни сце патриц и двої специялни висти о виберанкох, перши на 21, 35 г, а други на 23,30 г.

