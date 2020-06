ВИБЕРАНКИ: Наютре виберанки у Сербиї

СЕРБИЯ – У Сербиї ше наютре, 21. юния, отримаю парламентарни, покраїнски и локални виберанки.

Право гласаня маю 6 584 376 гражданє, обявела РВК на вчерайшей схадзки, а ПВК обявела же у АП Войводини право гласаня маю 1 696 447 гражданє. Вони свойо виберацке право годни вихасновац на 8 386 виберацких местох.

Гражданє буду гласац за нове зволанє Скупштини Сербиї, Парламенту Войводини и одборнїкох локалних самоуправох.

На републичних виберанкох будзе 21 лїстина, а на покраїнских дзевец лїстини.

Виберацки места наютре буду отворени од 7 по 20 годзин вечар, а на гласанє обовязно треба вжац важаци особни документ зоз фотоґрафию – пасош лєбо особну карточу.

Защитни маски и рукавици буду обовязни за членох виберацких одборох на виберацких местох, а виберачом ше препоручує же би их ношели.

