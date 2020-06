За Покраїну найвецей гласи лїстини АЛЕКСАНДАР ВУЧИЧ

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Руским Керестуре на вчерайших виберанкох за нови состав Скупштини Войводини найвецей гласи достала лїстина АЛЕКСАНДАР ВУЧИЧ – ЗА НАШО ДЗЕЦИ, хтора у Керестуре вєдно ма 1218 гласи, цо 59,32 одсто.

Друга по числу освоєних гласох лїстина ВОЙВОДЯНСКИ ФРОНТ за хтору вєдно гласала 401 особа цо 19,53 одсто, а треца лїстина ИВИЦА ДАЧИЧ хторей довириє указали 146 гласаче, цо 7,11 одсто.

На штвартим месце по числу гласох у Керестуре лїстина МЕТЛА 2020 зоз 69 гласами або 3,36 одсто, док Союз войводянских мадярох зоз 52 гласами або 2,53 одсто на пиятим месце.

Лїстина ЗА КРАЛЬОВИНУ СЕРБИЮ достала 42 гласи, лїстина Др ВОЇСЛАВ ШЕШЕЛЬ освоєла 18 гласи, 8 гласи припадло лїстини Академик Муамер Зукорлич, а лїстини Чедомир Йованович – КОАЛИЦИЯ ЗА МИР – 8 гласи.

Право гласа у Керестуре мали 3 862 особи, а вишли 2 053, односно 53,1 одсто. Нєважаци були 90 лїстки.

(Опатрене 1 раз, нєшка 3)