Найвецей гласи лїстини АЛЕКСАНДАР ВУЧИЧ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Спрам перших нєурядових резултатох у Руским Керестуре на вчерайших виберанкох за нове зволанє Народней скупштини Републики Сербиї, найвецей гласи достала лїстина АЛЕКСАНДАР ВУЧИЧ – ЗА НАШО ДЗЕЦИ, за хтору у Керестуре гласали вєдно 1228 гласаче, цо 59,38 одсто.

Друга по числу гласох лїстина ЗЄДИНЄНА ДЕМОКРАТСКА СЕРБИЯ за хтору у Керестуре гласало вєдно 261 виберач, цо 12,62 одсто, а треца лїстина ИВИЦА ДАЧИЧ хторей довириє дали вєдно 143 особи одн. 6,9 одсто виберачох.

На штвартим месце лїстина СУВЕРЕНИСТИ зоз 72-ма гласами або 3,48 одсто, пията лїстина МЕТЛА 2020 хтора достала 48 гласи цо 2,32 одсто. Шлїдзи лїстина АЛЕКСАНДАР ШАПИЧ – ПОБИДА ЗА СЕРБИЮ зоз 47 гласами або 2,27 одсто, а лїстини Ґрупа гражданох – 1 од 5 милионох припадло 40 гласи цо 1,93 одсто.

Лїстина Союз войводянских Мадярох достала 29 гласи, ЗА КРАЛЬОВИНУ СЕРБИЮ 25 гласи, лїстина СЕРҐЕЙ ТРИФУНОВИЧ – РУХ ШЛЄБОДНИХ ГРАЖДАНОХ 21 глас, а по 18 гласи достали Сербска странка Заветница и РУХ ЛЕВИЯТАН – ЖИЄМ ЗА СЕРБИЮ, Др ВОЇСЛАВ ШЕШЕЛЬ достала 14 гласи, а РУСИЙСКА СТРАНКА – СЛОБОДАН НИКОЛИЧ 5 гласи.

Лїстина Академик Муамер Зукорлич достала 3 гласи, по 2 гласи достали НАРОДНИ БЛОК, и лїстина Чедомир Йованович – КОАЛИЦИЯ ЗА МИР, док єден глас СДА Санджаку др Сулейман Уґлянин. Без гласох остали лїстини Милан Стаматович и НАЙ МАСКИ СПАДНЮ.

На виберанкох за републични парламент у Керестуре право гласа вєдно мали 3874 гласаче, а гласали 53,38 одсто, док нєважаци лїстки було 90.

Як дознаваме на штирох виберацких местох виберанки у Керестуре прешли без иинцидентох и векших нєправилносцох.

