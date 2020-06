BИБЕРАНКИ: Виберанки у Коцуре

КОЦУР – Вчера, 21. юния, отримани републични, покраїнски и локални виберанки и у Коцуре. Гражданє могли гласац на штирох виберацких местох.

По нєурядових резултатох, на републичних виберанкох гласали 2 096 гражданє, цо 59,88 одсто од 3 500 уписаних до виберацкого списку. Лїстина „Александар Вучич – За нашо дзеци” достала найвецей гласи, 1 415, односно 67,5 одсто. На другим месце лїстина ,,Ивица Дачич – Социялистична партия Сербиї (СПС), Єдинствена Сербия (ЄС) – Драґан Маркович Палма” котра достала 181 глас, лєбо 8,63 одсто, а на трецим „Зєдинєна демократска Сербия” зоз 89 гласами, односно 4,24 одсто.

На локалних виберанкох, по нєурядових податкох, гласал 2 101 граждан, односно 60,09 одсто од 3 496 уписаних до виберацкого списку. Найвецей гласи достала лїстина „Александар Вучич – За нашо дзеци”, 1 437, лєбо 68,39 одсто. На другим месце лїстина ,,Ивица Дачич – СПС, ЄС” котра достала 2 016 гласи, односно 10,28 одсто, а на трецим Ґрупа гражданох „Ошлєбодзме Вербас” зоз 185 гласами, односно 8,80 одсто.

На покраїнских виберанкох, по нєурядових резултатох, на трох од штирох виберацких местох у Коцуре (27, 29 и 30) гласали 1 634 гражданє, односно 62,01 одсто од 2 635 уписаних до виберацкого списку на тих трох виберацких местох. На першим месце лїстина „Александар Вучич – За нашо дзеци” котра освоєла 1 141 глас, лєбо 69,82 одсто. Друга лїстина ,,Ивица Дачич – СПС, ЄС” зоз 158 гласами, односно 9,66, а треца ,,Войводянски фронт – зєдинєни за демократску Сербию” котра освоєла 92 гласи, лєбо 5,63 одсто.

(Опатрене 20 раз, нєшка 20)