ВИБЕРАНКИ: Неурядово резултати за скупштину АП Войводини

НОВИ САД – На виберанкох за супштину АП Войводини, по податкох зоз 73 одсто одробених виберацких местох, найвецей гласи достала лїстина Сербскей радикалней странки „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЧ – ЗА НАШО дзециˮ, односно 58,41 одсто гласи.

Лїстина ИВИЦА ДАЧИЧ –„Социялистична партия Сербиї (СПС), Єдинствена Сербия (ЄС) – Драґан Маркович Палма” освоєла 10,32 одсто гласи, лїстина Союзу войводянских Мадярох „Vajdasági Magyar Szövetség” – Pásztor István – „Союз войводянских Мадярох” 9,42 одсто, „Войводянски фронт” – зєдинєни за демократски Нови Сад (Лиґа социялдемократох Войводини, Войводянска партия и Вєдно за Войводину) 4,85 одсто, „ЗА КРАЛЬОВИНУ СЕРБИЮ – ЗА СЕРБСКЕ ВОЙВОДСТВОˮ (Рух обнови Кральовини Сербиї, Монархистични фронт) 3,98 одсто, „МЕТЛА 2020ˮ 3,98 одсто и „Др ВОЇСЛАВ ШЕШЕЛЬ – СЕРБСКА РАДИКАЛНА СТРАНКA” 3,11 одсто.

