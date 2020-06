УМАР ЙОАКИМ ГОЛИК

ТЕМЕРИН ‒ Всоботу, 20. юния, у Темерину у своїм 78. року живота нєсподзивано умар економиста Йоаким Голик, длугорочни предсидатель и член Надпатраюцого одбору НВУ „Руске слово”.

Йоаким Голик народзени 1942. року у Беркасове. Дипломовал на Економским факултету у Беоґрадзе 1970. року. Векшину роботного вику препровадзел у Новим Садзе дзе витворел успишну дїловну кариєру. Бул на високих руководзацих функцийох у финансийним сектору углядного подприємства ЗОИЛ „Войводина”, познєйше ДДОР „Нови Сад”.

Йоаким Голик у трох мандатох, од 2009 року по конєц живота, бул предсидатель Надпатраюцого одбору НВУ „Руске слово”. Тоту длужносц окончовал одвичательно и на високим професийним уровню, тримаюци интерес Установи на першим месцe.

Йоаким Голик будзе поховани пондзелок, 22. юния, на 15 годзин у Новим Садзе

