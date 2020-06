СНС освоєла двотрецинску векшину у Општинским парламенту

ШИД – На локалних виберанкох од 28 893 уписаних гласачох, гласали 17 110 гласаче, односно 57,14 одсто на 39 виберанкових местох з хторих 14 у Шидзе, а 25 на валалох, прелиминарни резултати хтори вчера сообщел Милан

Филипович,предсидатель Општинскей виберанковей комисиї.

Коалиция Сербскей напредней странки и Партиї зєдинєних пензионерох Сербиї Александар Вучич „За нашо дзеци“ достала 11 640 гласи (67,91 одсто) и 28 мандати од вкупно 39 кельо места ма Општински парламент, цо значи же СНС обезпечела двотрецинску векшину. Социялистична партия Сербиї Ивица Дачич достала 2 059 гласи (12,01 одсто) и пейц мандати, „Войводянски фронт – зєдинєни за демократски Шид ( ЛСВ, Вєдно за Войводину и Войводянска партия) достали 1 283 гласи (7,48 одсто) и три мандати, а три мандати достала и Сербска радикална странка др Воїслав Шешель хтора достала 1 242 гласи (7,25 одсто).

По словох Милана Филиповича, предсидателя Општинскей виберанковей комисиї виберенки прешли реґуларно, а єдна часц гражданох хтора нєрухома або хора гласала у своїм обисцу.

Конференцию за новинарох вчера отримал и Зоран Семенович, перши чловек Општинского одбор СНС хтори винєсол резултати на локалним уровню, як и же за Скупштину Сербиї лїстина „Александар Вучич – За нашо дзеци“ 11 886 гласи, або 69,25 одсто, а за Скупштину АП Войводини спомнута лїстина достала 11 814 гласи односно 68,95 одсто.

Општину Шид у Народней скупштини Републики Сербиї у новим зволаню буду представяц народна посланїца Миленка Субич (СНС), а у Скупштини АП Войводини посланїци Деяна Крсманович (СНС) хтора и у предходним зволаню була посланїца и Предраґ Вукович (СНС), потерашнї предсидатель Опоштини Шид.

