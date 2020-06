Рукометаш и тренер Юлиян Дудаш зоз Руского Керестура

З нагоди 60-рочнїци рукомету у Руским Керестуре попри фельтону хтори започал у „Руским слове”, здогадли зме шe на початки з єдним зоз учашнїкох, длугорочним, барз добрим бавячом и ґолґетером, а познєйше и тренером Юлияном Дудашом Чалейом.Вон нам о своєй рукометней кариєри у хторей, кед ше шицко поздава, препровадзел 25 роки, виприповедал зоз вельку любову.

Народзени є 1943. року и як гвари вше любел бегац, плївац, бавиц „ноґомет” на родним Циґлашоре, та и бавиц за ФК „Русин” як пионир, а вец и у подростку зоз тренером учительом Янком Олеяром. Теди их було половка тиму Циґлашорци, а медзи нїма и Рац, цо познєйше професийно бавел у скопским Вардару.

ШЕҐЕРТИ И КАЛФОВЕ ПОСТАВАЛИ И СПОРТИСТИ

Рукомет ше, як познате, у Керестуре почал бавиц и пред 1960. роком, алє ше нє отримал. Кед наш собешеднїк бул у Школи у привреди (ШУП) хтора мала оддзелєнє и у Керестуре, праве школяре хтори ше у тей школи учели рижни ремесла, а вон за столара, дали ше и до рукомету. Позберал их наставнїк физичного воспитаня Михал Рац Пицоль и учитель Владимир Семан Учо. Дудаш теди бул петнацрочни шванцар.

– У Старей школи зме мали физкултуру, та зме там почали учиц и рукомет. Учели зме крочаї, як лабду водзиц, односно правила кеди лабду треба руциц, як ше треба справовац на терену, и вельо зме вежбали. А шицки зме були шеґерти, Дзвонко Стрибер, Юлин Надь Митя, Дюра Малацко цо жиє у Заґребу, Янко Ерделї муляр, Яким Гарди, Дюра Ґолович Хома, Янко Бучко, Юлин Русковски зоз Коцура цо у Мелеґа бул шнайдер, а як калфове ше приключели и Славо Бучко, Кимо Мудри крупар хтори бул ґолман, и други, сиґурно сом нє спомнул шицких. Нажаль, уж велї з нїх покойни. Перше приятельске змаганє зме бавели на Ярашу, бо у Старей школи нє бул терен. Сами зме го справели перше крижом, бо там була заграда, алє бул кратки, та є познєйше оправени так як треба. Справели зме и капури, ша озда зме були столаре… и бавели вельо приятельски змаганя вшадзи у околних местох кулскей општини, та и далєй. Так зме ше вежбали и здобували потребне искуство, а приключели ше ґу нам и дзепоєдни старши цо пред нами бавели. Вше лєпше нам ишло и после першого змаганя 1960. року, помали зме вошли перше до општинскей лиґи кед ше оформела. Рукомет ше теди вшадзи починало бавиц и поставал популарни у велїх местох – здогадує ше Дудаш. Як познате и з нашого фельтону, Рукометни клуб Русин оформени 1963. року зоз тим меном* и тота ґенерация дошла аж до Войводянскей лиґи.

Памета наш собешеднїк велї подробносци, и з якима екипами бавели, и же путовали спочатку на бициґлох до местох у околїску, кед ше ишло дакус далєй на кочу их вожел стари Палко, а познєйше уж путовали на комбию валалского Комбинату хтори вожел Мирко Гайдук.

Дудаш ше як бавяч опробовал на шицких позицийох, алє му место лївого бека найбаржей одвитовало. А отамаль ше давало ґоли. И ишло му, познате же бул єден зоз талантованших, зоз барз швидким стартом, досц и швидко бежал, а у моцним бицу, лабду знал так закруциц же спреведла и одбрану, и ґолмана. Як гвари, само ше му указовало як найсц дзиру так биц же ґолман лабду нє видзел, аж кед му за хрибтом вошла до ґолу. У тим тиму ґолґетере були Юлин Митя и вон – Дудаш. – Велї ґоли сом давал и зоз контри. Наш ґолман Кимо Мудри бул таки же вибивал лабду и вец ше випраксовал наруциц нам ю до контри. Я барз могол швидко бежац, та ми и тото помогло давац ґоли, або кед сом однял лабду од процивнїка. Уж теди ше ґу нам приключел и Мижо Козар, и вон одлично бавел и давал вельо ґоли, а пришли и други – Йовґен Мишка пришол зоз Горватскей, Велько Петричич, вон бул директор муляром, и вше нам лєпше ишло – гварел Юлин Дудаш.

Як перши на таблїчки у општинскей лиґи Русин прешол до медзиопштинскей, та зомборскей, вец до зомборского подсоюзу дзе шицких победзел, та першираз у Мостонґи и екипу Зомбора, одкаль ше ишло на квалификациї за Войводянску до Старей Пазови. Тоти змаганя Юлин окреме памета, бо на нїх дал шицко од себе, алє и надосц ґоли. На трох змаганьох вєдно дал 20 ґоли, седем, седем и шейсц, процив Зренянину (гоч Русин страцел), процив Пазови и процив Суботици.

БАВЕЛ И ОЖЕНЄТИ, А ВЕЦ ТРЕНИРАЛ МЛАДШИХ

Бависко у Русину Дудаш претаргнул 1964. кед пошол до войска, а кус пред тим ше и оженєл зоз Єлену Ковачову. И у войску бавел рукомет и кед видзели яки є добри бавяч, бавел за екипу Задру. Кед ше врацел з войска ознова го чекал Русин дзе предлужел бавиц.

– Барз сом любел рукомет, та сом го нє мог охабиц. Раз после єдного змаганя процив Червинки, кед сом три раз поспреведал ґолмана єдно за другим, поволали ме же бим бавел за нїх, и плацу бим мал зоз Цукровнї и биванє за фамелию, алє сом нє пристал. Обавал сом ше як ме прилапя бавяче, а и з Керестура нє лєгко пойсц. Анї сом нє сцел бивац у Кули кед сом уж там робел у Крамеру – здогадує ше наш собешеднїк.

Дас од 1970. по 1973. кед ше случела змена ґенерацийох, та кед найлєпши бавяче як Любомир Еделински, Гербут, Фурик прешли бавиц до Коцура, у керестурским Русину настала прерва. Кед го обновели нови ентузиясти Яким Грубеня и Виславски Вили поволали Дудаша же би тренирал младу екипу, а вон нє мог нє прилапиц.

– Тренирал сом их дас седем роки и за тот час думам же през Русин прешли коло сто хлапци, док ше нє оформела добра екипа и добри млади бавяче. Мило ми же теди ше добре указал и Дюра Дудаш, син мойого брата, а оцец нашого успишного атлетичара Михаила и його брата Ивана. Досц добре нам ишло, дошли по високи уровень, а окреме були успишни на турнирох „Яши Бакова”. Вец ме заменєли як тренера, та сом дакус прешол бавиц до екипи и шицко то тирвало до 1980. року – заключел Дудаш.

У розгварки участвовала и Юлинова супруга, та зме дознали як теди дзивки ходзели до Старей школи навияц, барз вельо публики теди було, та и хлопи внєдзелю место до велькей Служби хтора тиж була на 10 годзин, скруцовали на рукомет. Цешела ше теди и Гелена у своїм рукометашови, алє уж кед пришла фамелия нє вше єй було право же Юлин так мало дома.

– Хибел вельо, а теди зме и хижу правели та роботи було кельо сцеш, и кед зме паприґу садзели, поробел пар годзини и гайд на тренинґ. Думам же нїхто нє бул таки „зашалєни” за рукомет як мой, та сом то мушела прилапиц – памета Гелена, а Юлин додава же зато рукометаше викопали и виляли фундаменти за їх хижу и помагали закрице положиц.

МАЙСТОРСКИ ҐОЛ ЗА ПОБИДУ

Здогаднул ше наш собешеднїк и змаганя процив Петроварадину кед уж бавели у Войводянскей лиґи.

– Бавели зме у Керестуре, и минуту до конца, 15-15. Юлин Митя ше там круци з лабду, обишли го двоме, прицисли, а я зоз того боку бежал, додал ми ю, и я у тим шпринту, верим же сом бул метер од жеми. Ґолман стал при стативи, бо то було до зукос, преценєл же як ма стац, руку нацагнул… А я вецка цо, перше сом тамаль бежал бо ми отамаль требало руцац, у воздуху сом ше обрацел и пущел сом лабду так же направела заокруцанє коло його руки и до угла до ґолу. И то бул конєц.

