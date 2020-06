Иґор Орсаґ – aвтор лоґоа 75-рочнїци „Руского слова“

НОВИ САД – Дизайнер Иґор Орсаґ автор лоґоа ювилея 75-рочнїци Новинско-видавательней установи „Руске слово“, котри направени у визуалним духу тей Установи.

Орсаґ од 2018. року автор визуалного идентитету дзепоєдних виданьох НВУ „Руске слово”, як Часопису за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц” и кнїжкох редакциї Видавательней дїялносци.

Тиж так Иґор Орсаґ направел нови лоґо новопорушаней прешлого року едициї сликовнїцох за наймладших „Заградка”, а тиж так редизайновал врацени лоґои старих едицийох, як едициї „Дуга”, „Верхи” и „Хмари”, котри обновени у систему видавательней дїялносци кнїжкох.

Иґор Орсаґ заняти на позициї арт директора у аґенциї за маркетинґ и визуални комуникациї „Headmade” з Нового Саду. Пред тим Орсаґ скоро децению робел за познату новосадску дизайнерску фирму „Kitchen&goodwolf”.

У рускоязичних медийох Иґор Орсаґ познати по випатрунку виданьох мултимедиялного часописа МАК од 2005. по 2013. рок.

