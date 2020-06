Духовне друженє будзе кажди два тижнї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Духовне друженє за старших зоз шестру служебнїцу Михаилу, под меном „Позитивна минута” було першираз отриманe пияток, 19. юния, вечар на 20 годзин у просторийох парохийного Каритасу.

Тема була значенє церкви як заєднїци, та о месту поєдинца у нєй, a спатраюци ше на живот перших християнох, о тим яки би требали буц одношеня у тей заєднїци и подобне.

Потреба за таку файту друженя указала ше як потреба духовно ше потримовац у тих актуалних нєизвесних часох. Догварене же би друженє було кажди два тижнї, та шлїдуюце на будзе 3. юния.

