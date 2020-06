ВИБЕРАНКИ: Отримани републични, покраїнски и локални виберанки

ЖАБЕЛЬ – Всоботу, 21. юния, були отримани републични, покраїнски и локални виберанки. Гражданє у Дюрдьове могли гласац на штирох местох и то у ОШ „Йован Йованович Змай“. У општини Жабель свою гражданску длужносц по 20 годзин вихасновали 11 838 гражданє.

На локалних виберанкох, по нєурядових резултатох найвецей ше гласало за першу лїстину „Александер Вучич – за нашо дзеци “, котра освоєла 7 760 гласи, на другим месце находзи ше лїстина „Ивица Дачич – Социялистична партия сербиї (СПС) котра достала 1 060 гласи, а на трецим месце по числу гласох то лїстина „За кральовину Сербию – За кральовску општину Жабель “ котра достала 670 гласи.

