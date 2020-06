На виберанкох за Скупштину АП Войводини виходносц 51,45 одсто

НОВИ САД – Покраїнска виберанкова комисия (ПВК) вчера вечар сообщела прелиминарни резултати виберанкох за посланїкох у Скупштини АП Войводини на основи 1 264 обробених виберанкових местох, односно 70,97 одсто виберанкових местох у АП Войводини и 64,34 одсто виберанкового цела. Лїстина Сербскей напредней странки „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЧ – ЗА НАШО ДЗЕЦИˮ достала 62,5 одсто гласи, лїстина ИВИЦА ДАЧИЧ –„Социялистична партия Сербиї (СПС), Єдинствена Сербия (ЄС) – Драґан Маркович Палма” 10,38 одсто, Союз войводянских Мадярох „Vajdasági Magyar Szövetség” – Pásztor István – „Союз войводянских Мадярох” 10,00 одсто, „Войводянски фронт” – зєдинєни за демократски Нови Сад (Лиґа социялдемократох Войводини, Войводянска партия и Вєдно за Войводину) 5,00 одсто, „ЗА КРАЛЬОВИНУ СЕРБИЮ – ЗА СЕРБСКЕ ВОЙВОДСТВОˮ (Рух обнови Кральовини Сербиї, Монархистични фронт) 4,17%, „Метла 2020ˮ 4,17 одсто, Тоти лїстини уходза до Скупштини АП Войводини.

Шицки други освоєли менєй як єден одсто гласи.

