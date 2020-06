ВИБЕРАНКИ: Прелиминарни резултати виберанкох за Народну скупштину Републики Сербиї

БЕОҐРАД – Реублична виберанкова комисия (РВК) обробела податки зоз 70,67 одсто виберанкових местох, а резултати указую же лїстина Сербскей напредней странки „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЧ – ЗА НАШО ДЗЕЦИ” освоєла 61,59 одсто гласи на парламентарних виберанкох, односно 191 мандат у будуцим скупштинским зволаню.

Лїстина ИВИЦА ДАЧИЧ –„Социялистична партия Сербиї (СПС), Єдинствена Сербия (ЄС) – Драґан Маркович Палма” освоєла 10,37 одсто гласи и їм припадаю 32 посланїцки места, а лїстина АЛЕКСАНДАР ШАПИЧ – ПОБИДА ЗА СЕРБИЮ освоєла 3,64 одсто гласи, односно 11 мандати у Скупштини. После перших трох лїстинох котри єдини прешли цензус, шлїдза: Рух обнови кральовини Сербиї зоз 2,68 одсто, Союз войводянских Мадярох зоз 2,48 одсто и Суверенисти зоз 2,24 одсто гласами. Рух Метла 2020 освоєл 2,16 досто, Сербска радикална странка 2,08 одсто гласи, а други лїстини освоєли менєй як два одсто гласи. До Народней скупштини Републики Сербиї уходза и штири странки националних меншинох. Виходносц на виберанаки була 50,32 одсто, сообщела Републича виберанкова комисия, на основи обробених виберанкових местох. Конєчни резултати треба же би були на штварток, 25. юния по 20 годзин

