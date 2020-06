Отворена предавальня сувенирох и инфо-центер у Вербаше

ВЕРБАС – Туристична орґанизация општини Вербас отворела першу предавальню сувенирох и инфо-центер. У будинку Општинскей управи, на Площи Николи Пашича, змесцени просториї инфо-центра дзе шицки нащивителє од тераз годни достац шицки файти туристичних информацийох, як и купиц рижни сувенири котри их буду здогадовац на нащиву Вербасу, Войводини и Сербиї.

Як визначела директорка Туристичней орґанизациї ОВ Мария Златович Аресениєвич, таки инфо-центер на такей обачлївей локациї наисце бул потребни Вербасу.

– Шицки госци котри нащивя наш варош, годни присц ту и достац информациї цо ше случує у Вербаше, котри манифестациї можу ту провадзиц, дзе можу найсц змесценє, єдзенє, кому ше явиц кед их интересує лов лєбо рибалов, як и велї други информациї. Потераз таки информациї туристи могли достац у наших канцеларийох, алє тота локация вельо лєпша и то мушиме вихасновац. Видвоєла бим илустровану мапу Вербасу на котрей зме робели 2 мешаци. На тей туристичней мапи зме ше намагали обєдинїц шицко тото цо потребне видзиц у Вербаше у даяким кратшим часовим периоду. Цо ше дотика сувенирох, помогли нам Здруженя женох зоз цалей териториї нашей општини, як и одредзени уметнїки и креативци – гварела директорка Туристичней орґанизациї општини Вербас.

